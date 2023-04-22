Не кнутом, так пряником: Wildberries начал бороться с подменой товаров в ПВЗ с помощью денежного поощрения сотрудников

Не кнутом, так пряником: Wildberries начал бороться с подменой товаров в ПВЗ с помощью денежного поощрения сотрудниковКомпания обновила механизм борьбы с подменой товаров
После серии конфликтов с владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и последовавших за ними решений, а также совместно с согласительной комиссией организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Wildberries изменил систему взысканий за подмену товаров.
Пресс-служба интернет-магазина сообщила, что после отмены механизма списаний с ПВЗ за ненадлежащую проверку при возврате товаров, количество подмен выросло на 50%. Но теперь решено бороться с этим иначе.
Wildberries направит штрафы за подмену на стимулирование финансовой заинтересованности сотрудников ПВЗ в качественной проверке возвращаемых товаров. В качестве ещё одной меры за отсутсвие подмен будет введено повышение зарплаты сотрудников на 15%.
Мы создаём совместно с партнёрами и «Опорой России» понятный и прозрачный механизм противодействия подменам товаров, который позволит полностью исключить это явление. Руководствуемся «принципом нулевого эффекта»: механизмы взыскания не должны влиять на заработок контрагентов, поэтому ещё до запуска увеличили их доходы на 15%.