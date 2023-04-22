Не кнутом, так пряником: Wildberries начал бороться с подменой товаров в ПВЗ с помощью денежного поощрения сотрудников

Пресс-служба интернет-магазина сообщила, что после отмены механизма списаний с ПВЗ за ненадлежащую проверку при возврате товаров, количество подмен выросло на 50%. Но теперь решено бороться с этим иначе.

Wildberries направит штрафы за подмену на стимулирование финансовой заинтересованности сотрудников ПВЗ в качественной проверке возвращаемых товаров. В качестве ещё одной меры за отсутсвие подмен будет введено повышение зарплаты сотрудников на 15%.