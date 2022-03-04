Не можете найти причину повышенного давления? Проверьте здоровье дёсен

Как оказалось, на повышение давления влияет микрофлора ротовой полости. А именно наличие 10 видов бактерий, вызывающих такое воспалительное заболевание дёсен, как периодонтит, связано с повышением давления у женщин на 10-16%. Эти механизмы пока не понятны, поэтому учёные надеются изучить, как бактерии оказывают влияние на кровеносную систему пожилых женщин, - напрямую или опосредованно.

Отмечается, что в исследовании приняли участие 1,2 пожилых женщин, за состоянием здоровья которых врачи наблюдали в течение 20 лет. За этот период были выявлены 10 видов бактерий, способствующих повышению давления, и 5 видов - понижающих давление на 9-18%.

Примечательно, что бактерии из первой группы были связаны с хроническими вариациями периодонтита и развитием гипертонии, а из второй группы - с нормализацией состояния ротовой полости и снижением риска гипертонии.

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