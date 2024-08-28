Наука и технологии
Опубликовано 28 августа 2024, 22:31
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Не нравится ваш голос? Вините свой уровень глюкозы

Новая методика неинвазивного мониторинга сахара для диабетиков
Ученые нашли связь между уровнем глюкозы и частотой голоса. Klick Labs представила новое исследование в журнале Scientific Reports, которое подтвердило связь между уровнями сахара в крови и основным тоном голоса. Исследование, проведенное на 505 участниках с различным уровнем гликемии, открывает перспективы для неинвазивного мониторинга сахара у людей с диабетом 2 типа.
Не нравится ваш голос? Вините свой уровень глюкозы

© Ferra.ru

Klick Labs представила новое исследование в журнале Scientific Reports, которое подтвердило связь между уровнями сахара в крови и основным тоном голоса. Исследование, проведенное на 505 участниках с различным уровнем гликемии, открывает перспективы для неинвазивного мониторинга сахара у людей с диабетом 2 типа.

В ходе работы участникам установили непрерывные глюкометры и записывали их голос несколько раз в день в течение двух недель. Результаты показали линейную зависимость: повышение уровня сахара в крови соответствовало увеличению основного тона голоса.

Исследование установило значимую положительную связь между уровнями сахара и основным тоном голоса. Это открывает перспективы для использования голоса в мониторинге уровня глюкоз, отметили ученые.

Текущие методы мониторинга уровня глюкозы часто инвазивны и неудобны. Голосовой мониторинг, как предполагается, может стать простым и удобным решением для 463 миллионов людей по всему миру, живущих с диабетом 2 типа.

Не нравится ваш голос? Вините свой уровень глюкозы
© Scientific Reports
Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
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