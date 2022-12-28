«Не нужон ваш интернет»: телевизор остался любимым новогодним гаджетом россиян

Оказалось, что на первом месте у россиян телевизор — его таковым выбрали 38% респондентов. При этом 73% планируют смотреть праздничные передачи и фильмы по телевизору.

В то же время 10% из числа опрошенных заявили, что будут смотреть эти программы на ноутбуке или мониторе, а 5% — на смартфоне.

Что же касательно музыки в новогоднюю ночь, то 68% респондентов предпочитают слушать её через колонки, 20% через наушники, а 15% — через смартфон.

Рассказали россияне и о подарках, которые хотели бы получить на Новый год. 31% назвали ноутбук, а 25% — смартфон или другое электронное устройство.