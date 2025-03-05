Наука и технологии
Опубликовано 05 марта 2025, 06:12
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Не обновляйте прошивку принтеров Brothers — свежий апдейт блокирует неофициальные картриджи

Неприятная ситуация, между прочим
Техноблогер Луис Россманн призвал владельцев принтеров Brother не устанавливать последние обновления прошивки.
Не обновляйте прошивку принтеров Brothers — свежий апдейт блокирует неофициальные картриджи
© Tom's Hardware

По его словам, новый апдейт блокирует работу с неофициальными картриджами и отключает калибровку цветов на некоторых моделях.

Ранее Brother славилась отсутствием жесткой DRM-политики, но теперь компания последовала примеру HP и Canon. Россманн отметил, что раньше советовал покупать Brother как «честные» принтеры, но теперь не может рекомендовать ни одного производителя.

Проблема усугубляется тем, что Brother удаляет старые версии прошивок, не позволяя пользователям откатиться назад.

Россманн советует держать принтеры офлайн и отключить автообновления, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Этот шаг Brother — еще один удар по праву пользователей на ремонт и выбор расходников, считает блогер. Производители все активнее ограничивают свободу владельцев техники, вынуждая покупать дорогие оригинальные картриджи.

Источник:Tom's Hardware
Автор:Булат Кармак
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