Не обновляйтесь: свежий апдейт Samsung превращает в «кирпич» часы Galaxy Watch 4

Не обновляйтесь: свежий апдейт Samsung превращает в «кирпич» часы Galaxy Watch 4И никакого решения у проблемы пока что нет
Выход свежей версии прошивки или системы очень часто является долгожданным событием для пользователей устройства. Но частенько такие апдейты только делают хуже, ломая вполне работоспособные девайсы.
Именно это и случилось с Galaxy Watch 4. «Умные» часы Samsung, вышедшие ещё в 2021 году, получили обновление системы. И те пользователи, что установили его, обнаружили, что их устройства превратились в «кирпичи».
Причём чтобы получить ошибку, нужно выполнить нехитрое, но всё же действие. Оказалось, что достаточно выключить смарт-часы, после чего они перестают загружаться.
На момент написания материала, Samsung не выпустила апдейт, который мог бы исправить данную проблему. При этом представители бренда заявили, что знают о ней и постараются разобраться с ней в кратчайшие сроки.