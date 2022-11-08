Не обновляйтесь: свежий апдейт Samsung превращает в «кирпич» часы Galaxy Watch 4

Именно это и случилось с Galaxy Watch 4. «Умные» часы Samsung, вышедшие ещё в 2021 году, получили обновление системы. И те пользователи, что установили его, обнаружили, что их устройства превратились в «кирпичи».

Причём чтобы получить ошибку, нужно выполнить нехитрое, но всё же действие. Оказалось, что достаточно выключить смарт-часы, после чего они перестают загружаться.

На момент написания материала, Samsung не выпустила апдейт, который мог бы исправить данную проблему. При этом представители бренда заявили, что знают о ней и постараются разобраться с ней в кратчайшие сроки.