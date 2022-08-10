Наука и технологии
Сегодня в 10:40
1 мин.

Не определились: OnePlus разработала сразу пять вариантов дизайна новых «умных» часов OnePlus Nord Watch

Будет забавно, если компания использует все варианты
Уже более года прошло с момента, как OnePlus представила свои первые и единственные «умные» часы — OnePlus Watch. С тех пор в Сети то и дело всплывали различные утечки о новом носимом гаджете бренда, но компания всё никак не выпускала его.
Не определились: OnePlus разработала сразу пять вариантов дизайна новых «умных» часов OnePlus Nord Watch

И вот, судя по всему, мы максимально близки к анонсу новых смарт-часов OnePlus. По крайней мере, это следует из того, что популярный интернет-источник Мукул Шарма опубликовал сразу пять дизайнов, которые производитель разработал для будущей новинки.

Некоторые варианты отличаются лишь цветом одной из физических кнопок, некоторые же имеют кардинально другую форму (квадрат на манер Apple Watch, вместо традиционной круглой):

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 5

На данный момент не совсем понятно, какой именно дизайн по итогу выбрала сама One Plus для грядущих часов. Пока что известно лишь то, что называться они будут OnePlus Nord Watch.

Источник:Gizmochina
Теги:
#OnePlus
,
#умные часы
Новости партнеров
Новости партнеров