Не определились: OnePlus разработала сразу пять вариантов дизайна новых «умных» часов OnePlus Nord Watch

И вот, судя по всему, мы максимально близки к анонсу новых смарт-часов OnePlus. По крайней мере, это следует из того, что популярный интернет-источник Мукул Шарма опубликовал сразу пять дизайнов, которые производитель разработал для будущей новинки.

Некоторые варианты отличаются лишь цветом одной из физических кнопок, некоторые же имеют кардинально другую форму (квадрат на манер Apple Watch, вместо традиционной круглой):