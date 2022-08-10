Не определились: OnePlus разработала сразу пять вариантов дизайна новых «умных» часов OnePlus Nord Watch

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Не определились: OnePlus разработала сразу пять вариантов дизайна новых «умных» часов OnePlus Nord WatchБудет забавно, если компания использует все варианты
Уже более года прошло с момента, как OnePlus представила свои первые и единственные «умные» часы — OnePlus Watch. С тех пор в Сети то и дело всплывали различные утечки о новом носимом гаджете бренда, но компания всё никак не выпускала его.
И вот, судя по всему, мы максимально близки к анонсу новых смарт-часов OnePlus. По крайней мере, это следует из того, что популярный интернет-источник Мукул Шарма опубликовал сразу пять дизайнов, которые производитель разработал для будущей новинки.
Некоторые варианты отличаются лишь цветом одной из физических кнопок, некоторые же имеют кардинально другую форму (квадрат на манер Apple Watch, вместо традиционной круглой):
На данный момент не совсем понятно, какой именно дизайн по итогу выбрала сама One Plus для грядущих часов. Пока что известно лишь то, что называться они будут OnePlus Nord Watch.