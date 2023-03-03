Не ожидали? Роскомнадзор разблокировал фотобанк Shutterstock

Не ожидали? Роскомнадзор разблокировал фотобанк ShutterstockФотобанк выполнил все требования РКН
Роскомнадзор разблокировал россиянам доступ к популярному фотобанку Shutterstock, заблокированному с 28 февраля по решению Роспотребнадзора.
Фото: Shutterstock.com
Причиной блокировки стало наличие «деструктивных материалов, в том числе суицидального и пронаркотического контента». До полного удаления подобного контента сайт фотобанка должен был оставаться заблокированным.
Представитель РКН сообщил, что администратор Shutterstock выполнил все требования ведомства. Поэтому блокировку с фотобанка сняли. Кроме того, 20 российских компаний направили РКН письмо с просьбой разблокировать доступ к Shutterstock.
«Администратор сайта (эксклюзивный представитель сервиса в России — агентство Fotodom) сообщил в Роскомнадзор, что выполнил требования ведомства», — сообщили в РКН.