Не ожидали? Роскомнадзор разблокировал фотобанк Shutterstock

Причиной блокировки стало наличие «деструктивных материалов, в том числе суицидального и пронаркотического контента». До полного удаления подобного контента сайт фотобанка должен был оставаться заблокированным.

Представитель РКН сообщил, что администратор Shutterstock выполнил все требования ведомства. Поэтому блокировку с фотобанка сняли. Кроме того, 20 российских компаний направили РКН письмо с просьбой разблокировать доступ к Shutterstock.

«Администратор сайта (эксклюзивный представитель сервиса в России — агентство Fotodom) сообщил в Роскомнадзор, что выполнил требования ведомства», — сообщили в РКН.