«Не перевелись ещё герои на земле русской»: Acer продолжил работать в России в формате сервисных центров

Техника от Acer давно зарекомендовала себя как надёжное оборудование на российском рынке. К счастью, если возникнет необходимость в официальном обслуживании ноутбука, проектора, планшета или другого продукта Acer, в России продолжает функционировать целый ряд авторизованных сервисных центров. Это особенно важно для владельцев проекторов, мониторов и других устройств отображения, так как неразрешённый ремонт может быть сложным, дорогостоящим и рискованным. Впрочем, опыт показывает, что техника Acer редко требует ремонта, так как она отличается высокой надёжностью и регулярно входит в топ глобальных поставщиков персональных компьютеров.

Российский компьютерный рынок в последний год не провалился, вопреки многим прогнозам. В условиях серьёзного снижения поставок ПК по всему миру (которые в первом квартале 2023 года сократились на 33% по оценке Canalys), в России продажи показывают довольно оптимистичную динамику. Несмотря на то, что некоторые мировые производители компьютеров и других гаджетов прекратили свою деятельность в России, спрос со стороны обычных потребителей и корпоративных клиентов остался. Это приводит к активным изменениям на рынке ПК и сопутствующих товаров, таких как мониторы, проекторы и аксессуары. Новые бренды приходят на смену тем, которые уже много лет занимали свои позиции в стране.

Однако многие владельцы ИТ-продуктов в России продолжают использовать свои устройства, приобретённые ранее. Отказ вендоров от технической поддержки и обслуживания представляет собой значительную проблему. Восстановление работоспособности компьютеров, мониторов, планшетов и других гаджетов становится трудной задачей из-за отсутствия авторизованных сервисных центров. Конечно, опытные специалисты, ранее работавшие с глобальными вендорами и прошедшие соответствующую сертификацию, все равно остаются в строю и могут поставить правильный диагноз. Однако, если для ремонта потребуется замена оригинальной запчасти, начиная от петли ноутбучной крышки и заканчивая системой охлаждения, придётся обращаться к непрямым поставщикам, например, через параллельный импорт. Это может занять непредсказуемо много времени и стать чрезвычайно дорогостоящим.