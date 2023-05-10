Не по-соседски: техника в России подорожает из-за новых таможенных правил Казахстана

Это, в свою очередь, приведёт к увеличению стоимости продукции на 10-12%. Ранее Казахстан и Узбекистан были основными поставщиками электроники от таких брендов, как Samsung, LG, Bosch и Electrolux. В результате изменений закупка этой техники становится нерентабельной.

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко заявил, что страна не позволит использовать свою территорию для обхода антироссийских санкций.

С 1 апреля в Казахстане начала действовать система мониторинга импорта товаров в Россию. В 2022 году товарооборот между Россией и Казахстаном вырос на $2 млрд, достигнув $26 млрд.

Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов отметил, что сложности с поставками из Узбекистана также возникают из-за того, что грузы должны пересекать Казахстан.

В связи с удорожанием закупочной цены на импортную бытовую технику, Holodilnik.ru сократил закупки холодильников, стиральных машин и другой техники от LG, Samsung, Bosch и Electrolux до минимума.

Погудалов предполагает, что эти бренды могут исчезнуть с рынка из-за увеличения стоимости и смещения спроса в сторону китайской и турецкой техники.