Не подлежит восстановлению: недавняя атака на RuTube может оказаться куда серьёзнее, чем предполагалось

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Не подлежит восстановлению: недавняя атака на RuTube может оказаться куда серьёзнее, чем предполагалосьБудем надеяться, это всё лишь слухи
Накануне стало известно о том, что российский видеохостинг RuTube подвергся крупной хакерской атаке. Теперь же появилась информация о том, что инцидент может оказаться серьёзнее, чем считалось ранее.
По данным источника, близкого к команде разработки проекта, код платформы был полностью удалён, а сам видеосервис «не подлежит восстановлению». При этом, якобы, в RuTube до сих пор не могу понять, остались ли у хакеров доступы к системе или уже нет.
Стоит отметить, что всё тот же источник уточнил, что видеоконтент в результате атаки не пострадал. Потенциальной причиной произошедшего он назвал возможную утечку кодов доступа.
В свою очередь официальные представители RuTube написали в Telegram-канале сервиса, что прямо сейчас большая команда уже «более 15 часов работает над восстановлением платформы».