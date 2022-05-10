Не подлежит восстановлению: недавняя атака на RuTube может оказаться куда серьёзнее, чем предполагалось

По данным источника, близкого к команде разработки проекта, код платформы был полностью удалён, а сам видеосервис «не подлежит восстановлению». При этом, якобы, в RuTube до сих пор не могу понять, остались ли у хакеров доступы к системе или уже нет.

Стоит отметить, что всё тот же источник уточнил, что видеоконтент в результате атаки не пострадал. Потенциальной причиной произошедшего он назвал возможную утечку кодов доступа.

В свою очередь официальные представители RuTube написали в Telegram-канале сервиса, что прямо сейчас большая команда уже «более 15 часов работает над восстановлением платформы».