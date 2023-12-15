Не подростки: какие россияне больше всего ценят интернет

Люди в России, которым за 45 лет, более оптимистичны по отношению к интернет-технологиям по сравнению с молодыми гражданами. Исследование от «Яндекс 360» и Аналитического центра НАФИ выявило, что 75% людей в возрасте 45-55 лет считают, что интернет-сервисы улучшают их жизнь, в то время как только 55% молодёжи от 18 до 24 лет разделяют такое мнение.

Старшее поколение также менее склонно к страху перед новыми технологиями: 70% в возрасте 45-55 лет и 74% в возрасте 55-60 лет не испытывают таких опасений, в то время как среди студентов только 57% считают себя свободными от таких страхов.

Интерес этих возрастных групп к новым сервисам также выше по сравнению с молодёжью (74% против 50%). Кроме того, выяснилось, что более 90% людей старше 50 лет используют мессенджеры и регулярно смотрят видеоролики на платформах видеохостингов, а более 60% из них активно участвуют в играх. В то время как молодёжь предпочитает чаще использовать облачные хранилища.