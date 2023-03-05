Не получилось: Amazon закроет 8 магазинов без кассы из-за кризиса и желания сотрудников работать удалённо

Одновременно Amazon заявила, что отказывается от строительства новой штаб-квартиры в Арлингтоне, штат Вирджиния, поскольку пересматривает потребности в офисах в условиях неутихающего кризиса, и когда всё больше сотрудников предпочитают работать удалённо.

Всё это в Amazon традиционно называют оптимизацией. При этом число сотрудников, которые будут уволены в ближайшее время, с 10 тысяч человек увеличилось до 18 тысяч. Причём наибольшее число увольнений приходится как раз на сектор розничной торговли Amazon и рекрутинг.