Наука и технологии
00:49, 05 марта 2023
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Не получилось: Amazon закроет 8 магазинов без кассы из-за кризиса и желания сотрудников работать удалённо

Компания не будет строить и новую штаб-квартиру

Американский гигант розничной торговли компания Amazon объявила о закрытии восьми безкассовых магазинов Go в нескольких штатах. Их особенность в том, эти высокотехнологичные магазины, оснащённые камерами и датчиками, которые определяют, когда товары берутся и возвращаются на полки. Покупатели могут взять любой нужный товар, который будет добавлен в их виртуальную корзину для онлайн-оплаты, а затем выйти из магазина. Кассы в таких магазинах либо нет, либо она нужна только для определённых случаев.

Не получилось: Amazon закроет 8 магазинов без кассы из-за кризиса и желания сотрудников работать удалённо

Фото: Newatlas.com

Одновременно Amazon заявила, что отказывается от строительства новой штаб-квартиры в Арлингтоне, штат Вирджиния, поскольку пересматривает потребности в офисах в условиях неутихающего кризиса, и когда всё больше сотрудников предпочитают работать удалённо.

Всё это в Amazon традиционно называют оптимизацией. При этом число сотрудников, которые будут уволены в ближайшее время, с 10 тысяч человек увеличилось до 18 тысяч. Причём наибольшее число увольнений приходится как раз на сектор розничной торговли Amazon и рекрутинг.

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