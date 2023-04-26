Не получилось, не фартануло: японцы потеряли связь с лунным посадочным аппаратом за секунды до посадки

Члены миссии заявили, что на данный момент они не могут подтвердить успешное «прилунение». И всё из-за потери сигнала от лунохода. Но руководитель проекта уже заявил, что команда склонна полагать, что приземление на лунную поверхность не удалось.

При этом инженеры ispace намерены продолжить оценку ситуации и предоставить обновлённую информацию после завершения расследования.

Напомним, что луноход отправился в дальнее путешествие ещё в декабре 2022 года. Процесс приземления шёл хорошо, луноход двигался со скоростью около 50 км/ч, пока не началась последняя стадия посадки.

Отметим, что ispace начинала свой путь как команда, участвующая в состязании Google Lunar X Prize. Она до последнего надеялась стать первой полностью частной фирмой, отправившей коммерческий луноход на Луну.