Не пострадали от ухода из РФ: сеть кофеен Starbucks и быстрого питания McDonald’s как были, так и остались самыми дорогими ресторанными марками в мире

Первое место сохранила Starbucks, стоимость компании оценивается в $53,4 млрд, McDonald’s на втором месте — $36,9 млрд. При этом стоимость Starbucks выросла на 17%, а McDonald’s в цене снизилась на 7%.

Третье место осталось за ресторанами KFC — стоимость компании составила $17,7 млрд против $17,6 млрд в 2022 году. Четвёртое место у Domino's Pizza — $7,4 млрд, пятое у Subway — $7,053 млрд, шестое досталось Taco Bell — $7,050 млрд.

Также в десятку самых дорогих ресторанных марок вошли Tim Hortons, Wendy's, Burger King и Pizza Hut.

Данные рейтинга приведены за первый квартал 2023 года.