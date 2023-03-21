Наука и технологии
12:47, 21 марта 2023
1 мин.

Не пострадали от ухода из РФ: сеть кофеен Starbucks и быстрого питания McDonald’s как были, так и остались самыми дорогими ресторанными марками в мире

У Starbucks дела идут в гору

Популярные во всём мире сети кофеен Starbucks и рестораны быстрого питания McDonald’s остались лидерами среди самых дорогих компаний отрасли.

Не пострадали от ухода из РФ: сеть кофеен Starbucks и быстрого питания McDonald’s как были, так и остались самыми дорогими ресторанными марками в мире

Фото: Wall.alphacoders.com

Первое место сохранила Starbucks, стоимость компании оценивается в $53,4 млрд, McDonald’s на втором месте — $36,9 млрд. При этом стоимость Starbucks выросла на 17%, а McDonald’s в цене снизилась на 7%.

Третье место осталось за ресторанами KFC — стоимость компании составила $17,7 млрд против $17,6 млрд в 2022 году. Четвёртое место у Domino's Pizza — $7,4 млрд, пятое у Subway — $7,053 млрд, шестое досталось Taco Bell — $7,050 млрд.

Также в десятку самых дорогих ресторанных марок вошли Tim Hortons, Wendy's, Burger King и Pizza Hut.

Данные рейтинга приведены за первый квартал 2023 года.

Новости партнеров
Новости партнеров