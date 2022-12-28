Не программист и не дизайнер: работодатели назвали самые востребованные в 2023 году профессии

Оказалось, что наниматели считают таковыми не условных программистов, дизайнеров и видеомонтажёров, а токарей, сварщиков и электриков. Менее необходимыми для рынка они назвали IT-специалистов, врачей и курьеров.

Опрос, проведенный среди 1000 рекрутеров, менеджеров и представителей российских компаний, показал, что 56% респондентов считают рабочие профессии наиболее востребованными на рынке труда в 2023 году.

48% респондентов назвали ИТ-специалистов наиболее необходимыми кадрами для рынка в ближайшем будущем, в то время как треть опрошенных посчитали наиболее востребованными профессиями врачей, курьеров, продавцов и разнорабочих.

Основной причиной высокого спроса на определённые профессии, по мнению 65% опрошенных, является нехватка квалифицированных специалистов в той или иной отрасли, при этом 61% респондентов отметили нехватку кадров в рабочих профессиях, а 27% — нехватку молодых специалистов.