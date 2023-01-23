Не прошло и 100 лет: белорусскую вакцину от COVID-19 начнут регистрировать уже в 2023 году

По словам Досиной, предварительные эксперименты подтвердили безопасность препарата. Уже в ближайшее время ожидаются доклинические испытания на животных.

Сообщается, что белорусская вакцина будет представлена в виде классического раствора. Что интересно, данное заявление было сделано на фоне того, когда другие страны мира также разрабатывают и распространяют вакцины для борьбы с продолжающейся пандемией.

К слову, в Москве привиться назальной вакциной от COVID-19 можно ещё с осени 2022 года. Речь идёт о «Спутник V», который получил ещё одну, более удобную, вариацию в виде спрея.