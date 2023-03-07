Не прошло и полгода: Twitter решил добавить сквозное шифрование в личные переписки пользователей

16:58, 07 марта 2023
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Не прошло и полгода: Twitter решил добавить сквозное шифрование в личные переписки пользователейСейчас есть вероятность, что сотрудники соцсети читают переписку пользователей
Илон Маск в своём аккаунте Twitter заявил, что соцсеть в этом месяце запустит сквозное шифрование для полной приватности личной переписки пользователей. Причём сейчас высокая вероятность того, что сотрудники Twitter имеют технические возможности читать личные сообщения пользователей.
Фото: History.com
Сквозное шифрование предполагает, что личная переписка не будет доступна никому, в том числе Twitter, кроме пользователей.
Также Маск рассказал, что пользователи смогут отвечать на отдельные сообщения и использовать любые эмодзи в качестве реакций.
«В конце этого месяца мы планируем внедрить возможность отвечать на отдельные личные сообщения, использовать любые эмодзи для реакций и шифрование», — заверил аудиторию Маск.