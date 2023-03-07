Не прошло и полгода: Twitter решил добавить сквозное шифрование в личные переписки пользователей

Сквозное шифрование предполагает, что личная переписка не будет доступна никому, в том числе Twitter, кроме пользователей.

Также Маск рассказал, что пользователи смогут отвечать на отдельные сообщения и использовать любые эмодзи в качестве реакций.

«В конце этого месяца мы планируем внедрить возможность отвечать на отдельные личные сообщения, использовать любые эмодзи для реакций и шифрование», — заверил аудиторию Маск.