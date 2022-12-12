Не просто чих и кашель: как аллергия уничтожает ваш мозг

Не так давно было подтверждена связь между пищевой гиперчувствительностью и различными психоневрологическими расстройствами. В том числе депрессией, тревогой, синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и аутизмом.

Теперь же специалисты выяснили, могут ли пищевые аллергены проявляться в виде поведенческих нарушений. Особенно важен тот факт, что исследование затрагивало и те случаи, когда у людей проявление аллергии бессимптомно.

Учёные провели эксперимент на мышах, в рамках которого использовались специально созданные подопытные, чувствительные к общему аллергену на молоко — β-лактоглобулину. Оказалось, что в их случае уровень IgE был повышен даже тогда, когда не было ярких признаков аллергических реакций.

Что интересно, такие мыши даже могли есть пищу, содержащую аллерген на протяжении двух недель. И никаких явных симптомов при этом заметно не было.