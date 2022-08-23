Не просто хлам, а ещё и с вирусами: в прошивках поддельных Xiaomi и Huawei нашли зловредное ПО

А в покупке подобных аппаратов есть свои риски. Причём достаточно серьёзные. О них рассказали представители компании Dr.Web.

Как оказалось, в таких моделях, как P48pro, Redmi note 8, Note30u и Mate40 нашлись бэкдоры, позволяющие воровать личные данных пользователей из WhatsApp. Происходит это благодаря выполнению произвольного кода в мессенджере. Уязвимости также могут использовать в прочих сценариях атак.