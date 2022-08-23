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Не просто хлам, а ещё и с вирусами: в прошивках поддельных Xiaomi и Huawei нашли зловредное ПО

Лет 10 назад особой популярностью пользовались поддельные iPhone и флагманы Samsung с Nokia. Сейчас вкусы покупателей изменились, из-за чего мошенники стали подделывать смартфоны китайских производителей: Xiaomi и Huawei.
Не просто хлам, а ещё и с вирусами: в прошивках поддельных Xiaomi и Huawei нашли зловредное ПО

А в покупке подобных аппаратов есть свои риски. Причём достаточно серьёзные. О них рассказали представители компании Dr.Web.

Как оказалось, в таких моделях, как P48pro, Redmi note 8, Note30u и Mate40 нашлись бэкдоры, позволяющие воровать личные данных пользователей из WhatsApp. Происходит это благодаря выполнению произвольного кода в мессенджере. Уязвимости также могут использовать в прочих сценариях атак.

Среди них — перехват чатов и кража содержащейся в них конфиденциальной информации, организация спам-рассылок, а также реализация разнообразных мошеннических схем.

Dr.Web
Источник:Dr.Web
Теги:
#WhatsApp
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#Xiaomi
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#Dr. Web
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#подделка
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