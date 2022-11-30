Не спешите покупать ноутбук или «умные» часы: скоро в России выйдут новые модели Realme

В основу устройства ляжет процессор Intel Core i5-11320H 11-го поколения. Для лучшей производительности устройство оснастят 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 512 ГБ. Сообщается также о мощной системе охлаждения с двумя вентиляторами, которая будет встроено в девайс.

Часы также готовятся приятно удивить. Модель Watch 3 Pro получит 1,78-дюймовый AMOLED-дисплей, а также высокоточный и энергоэффективный датчик GPS. Realme Watch S100, в свою очередь, получат чуть меньший 1,69-дюймовый экран. Зато время его автономной работы составляет до 12 дней.

Анонс новинок состоится уже 7 декабря в 14:00 по московскому времени в официальном сообществе Realme во ВКонтакте.