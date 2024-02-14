Не так уж и много: Apple раскрыла число приложений, выпущенных для шлема Vision Pro

С момента запуска в магазинах ранее в этом месяце, количество приложений, разработанных специально для этого устройства, превысило тысячу. Это заметный рост с первоначальных 600 приложений, доступных с первого дня продаж.

Грег Йосвиак, старший вице-президент по маркетингу Apple, выразил благодарность разработчикам за их «усердную работу» и стремление «расширять границы возможного».

Всего в магазине приложений visionOS доступно более 1.5 млн приложений, но большинство из них — это приложения для iPad, работающие в режиме совместимости.

Несмотря на энтузиазм компании, вокруг магазина приложений visionOS разгораются споры. Несмотря на наличие важных приложений, таких как Disney+, NBA и Max от HBO, с обогащенным опытом для Vision Pro, отсутствуют многие ключевые приложения, включая Netflix, Spotify, YouTube, Instagram и TikTok.

Apple находится в сложной ситуации, поскольку, несмотря на достижение отметки в 1000 приложений для Vision Pro, многие популярные приложения, доступные в iOS App Store, пока отсутствуют.

Это может разочаровать пользователей, ожидающих увидеть знакомые приложения на новом устройстве, особенно учитывая его высокую стоимость.