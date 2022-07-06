Не так уж и сильно пострадали: российские власти отказали мобильным операторам в финансовой помощи

Но, как стало известно от источников сразу в трёх крупных операторах связи, российское правительство отказалось от мер поддержки телекоммуникационной отрасли. Стоит отметить, что ранее они обсуждались и вполне могли быть приняты.

Так, например, власти отказались согласовывать льготную ставку налога на прибыль в размере 3% до 31 декабря 2024 года. Также не был введены мораторий на отчисления операторов связи в резерв универсального обслуживания и льготные кредиты по ставке не более 3% на покупку телеком-оборудования.

Сообщается, что Минцифры пришло к выводу, что операторы не сильно пострадали от текущей экономической ситуации. В то же время ряд экспертов полагают, что они столкнутся с реальными проблемами совсем скоро, когда закончатся запасы оборудования.