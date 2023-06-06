Не текут: в России разработали фильтрующие газ мембраны

Исследователи из РХТУ им. Д. И. Менделеева и ННГУ им. Н.И. Лобачевского создали фильтрующие мембраны, которые могут очищать природный газ от примесей.

Для их создания были использованы полимерные ионные жидкости — твердые при обычных условиях вещества, схожие с полиэтиленом или поливинилхлоридом (ПВХ). С их помощью удалять газы — в частности, углекислый - можно более тщательно.

Каждое их звено — само по себе ионное соединение, и при температуре до 100 °C является жидкостью. Ионные жидкости способны избирательно и в больших количествах растворять углекислый газ, но получить из них мембрану — пленку или волокно — затруднительно: они из нее просто вытекают.

Полимерные же ионные жидкости, сохраняя способность растворять CO 2 , позволяют получить стабильные материалы любой формы, пояснила одна из исследователей, заведующая лабораторией ионных материалов Новомосковского института РХТУ Ольга Казарина.

Разработка позволит повысить эффективность горения природного газа и снижения износа оборудования, которое на нём работает, подчеркивают ученые.