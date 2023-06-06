Не текут: в России разработали фильтрующие газ мембраны

Не текут: в России разработали фильтрующие газ мембраныИз полимерных ионных жидкостей можно получать материалы любой формы
Российские химики разработали мембраны на основе полимерных ионных жидкостей, которые позволяют выводить отфильтровывать из природного газа примеси — как из крови в почках.
Исследователи из РХТУ им. Д. И. Менделеева и ННГУ им. Н.И. Лобачевского создали фильтрующие мембраны, которые могут очищать природный газ от примесей.
Для их создания были использованы полимерные ионные жидкости — твердые при обычных условиях вещества, схожие с полиэтиленом или поливинилхлоридом (ПВХ). С их помощью удалять газы — в частности, углекислый - можно более тщательно.
Каждое их звено — само по себе ионное соединение, и при температуре до 100 °C является жидкостью. Ионные жидкости способны избирательно и в больших количествах растворять углекислый газ, но получить из них мембрану — пленку или волокно — затруднительно: они из нее просто вытекают.
Полимерные же ионные жидкости, сохраняя способность растворять CO2, позволяют получить стабильные материалы любой формы, пояснила одна из исследователей, заведующая лабораторией ионных материалов Новомосковского института РХТУ Ольга Казарина.
Разработка позволит повысить эффективность горения природного газа и снижения износа оборудования, которое на нём работает, подчеркивают ученые.