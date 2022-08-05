Не только электромобили: Tesla намекнула на внешность своего человекоподобного робота

При этом Маск заявлял, что широкое производство этих машин запланировано на 2023 год, из-за чего столкнулся со шквалом критики. Мало кто верит в успех проекта такого масштаба и амбиций, который можно полноценно запустить в столь короткий срок.

Тем не менее на встрече с акционерами Tesla Маск показал изображение рук робота. Вероятно, настоящего прототипа. Маск держится за презентацию робота-гуманоида ещё и потому, что заявлял о смещении приоритетов Tesla с производства электромобилей на создание человекоподобных машин и масштабирования мощностей под эти цели.

Отмечается, что для успешного производства роботов, Tesla применит весь свой опыт разработки и внедрения силовой электроники и аккумуляторов, а также систем на базе ИИ.

Сначала робота запрограммируют на простейшие задачи, в том числе на производстве. Но на этом компания не остановится: робот будет совершенствоваться, будут добавляться новые задачи. Цель — сделать гуманоида, полезного как для бизнеса, так и для обычных пользователей.