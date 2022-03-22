Не только из-за привыкания: почему перестают работать антибиотики

Для эксперимента была выращена полимикробная колония, содержащая такие бактерии, как Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus и грибок Candida albicans. В качестве первого тестового препарата использовался антибиотик колистин, котрый используют для уничтожения синегнойной палочки.

В ходе исследования выяснилось, что при добавлении синегнойной палочки в полимикробную колонию, антибиотик на неё не действовал. Это же происходило при применении фузидовой кислоты, которой лечат золотистый стафилококк и флуконазола, используемого для лечения грибковых инфекций.

В итоге учёные пришли к выводу, что для эффективного уничтожения полимикробных инфекций необходимы другие дозы антибиотиков.

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