Не только рак: крыс научили определять туберкулёз по запаху

Данная инициатива, реализованная бельгийской неправительственной организацией APOPO, привела к увеличению эффективности выявления случаев заболевания на 40%, сообщает угандийская газета Monitor.

Проект осуществляется в лаборатории в Дар-эс-Саламе, крупнейшем городе Танзании, где десять крыс были обучены распознавать запах микобактерий туберкулеза в образцах мокроты человека. Ещё девять крыс проходят обучение в учебном центре Сельскохозяйственного университета в Морогоро.

ВОЗ сообщила, что в 2021 году более 10 млн человек заразились туберкулезом, что привело к 1,6 млн смертей. Использование гамбийских крыс для выявления случаев туберкулеза потенциально может спасти множество жизней благодаря раннему выявлению и лечению.

Эти крысы, которые могут достигать метра в длину (с учётом хвоста) и весить до полутора килограммов, также использовались для обезвреживания мин. Одним из известных примеров является Магава, самец гамбийской крысы, который успешно обезвредил 71 мину и 38 неразорвавшихся снарядов в Камбодже, получив медаль за героизм в бою.

Напомним, что ранее мы уже упоминали научную работу учёных, в рамках которой они научили муравьёв определять рак по запаху мочи.