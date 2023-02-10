Наука и технологии
06:41, 10 февраля 2023
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Не только Сатурн: в Солнечной системе нашли ещё одну планету с кольцами

И у этого открытия есть пара интересных моментов

Группа учёных из Университета Шеффилда сделала важное открытие, связанное Солнечной системой — им удалось обнаружить новую планету с кольцами.

Не только Сатурн: в Солнечной системе нашли ещё одну планету с кольцами

Фото: NASA

Ею оказалась карликовая планета, известная как Квавар. Изначально её заметили ещё в 2002 году, на краю Солнечной системы за Нептуном. Сама планета вдвое меньше Плутона и вращается вокруг Солнца.

Но благодаря использованию новейшей камеры HiPERCAM, установленной на крупнейшем в мире оптическом телескопе Gran Telescopio Canarias (GTC), учёные смогли заметить её кольца.

Стоит отметить, что кольца Квавара маленькие и слабые. Помочь в их обнаружении смогло наблюдение за тенью, которая появлялась, когда планета заслоняла фоновую звезду.

Ещё одной интересной особенностью карликовой планеты является её нахождение — она расположена на расстоянии более семи планетарных радиусов. Это в два раза больше того, что ранее считалось максимальным расстоянием для кольцевых систем согласно «пределу Роша».

Источник:Nature
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