Не только Сатурн: в Солнечной системе нашли ещё одну планету с кольцами

Ею оказалась карликовая планета, известная как Квавар. Изначально её заметили ещё в 2002 году, на краю Солнечной системы за Нептуном. Сама планета вдвое меньше Плутона и вращается вокруг Солнца.

Но благодаря использованию новейшей камеры HiPERCAM, установленной на крупнейшем в мире оптическом телескопе Gran Telescopio Canarias (GTC), учёные смогли заметить её кольца.

Стоит отметить, что кольца Квавара маленькие и слабые. Помочь в их обнаружении смогло наблюдение за тенью, которая появлялась, когда планета заслоняла фоновую звезду.

Ещё одной интересной особенностью карликовой планеты является её нахождение — она расположена на расстоянии более семи планетарных радиусов. Это в два раза больше того, что ранее считалось максимальным расстоянием для кольцевых систем согласно «пределу Роша».