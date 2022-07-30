Не только у нас: Intel заявила о небывалом за 10 лет падении доходов

Для Intel ситуация сложилась не лучшим образом. Выручка снизилась на 22% — до $15,3 млрд, за последние 10 лет это сильнейшее падение доходов производителя. Кроме того, аналитики компании понизили прогноз по годовому объёму выручки: с $76 млрд до $65 млрд.

Оценили финансисты и прибыль на акцию. Стоимость в $4,19 снижена до $2,57. После публикации отчёта акции Intel сразу же упали на 10%.

Проблема ещё и в том, что текущий квартал Intel закрыла с убытком в $500 млн. Чистая прибыль компании во втором квартале составила $5,1 млрд.