Не только у вас: YouTube в России, США и других странах начал зависать после 59 секунд просмотра

На форуме Reddit десятки пользователей поделились своими наблюдениями. Одним из основных подозрений стало то, что проблема может быть связана с настройками аккаунта. Некоторые утверждают, что видео начинают работать без сбоев, если выйти из учетной записи или переключиться на другой аккаунт.

Один из пользователей рассказал, что видео перестали загружаться после минуты просмотра. Он очистил кэш, перезагрузил браузер, отключил расширения — ничего не помогло. Но стоило выйти из аккаунта, и все стало работать нормально.

Другие отмечают, что в режиме инкогнито видео проигрываются без проблем. Проблема затрагивает как обычных пользователей, так и тех, у кого оформлена подписка YouTube Premium. Точное объяснение происходящего пока не найдено, и официального комментария от YouTube еще не поступило.