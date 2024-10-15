Не только в Китай: США ограничат экспорт чипов для ИИ в определенные страны

Опубликовано 15 октября 2024, 14:151 мин.
Не только в Китай: США ограничат экспорт чипов для ИИ в определенные страныНовый подход может повлиять на возможности ИИ
Администрация президента Байдена обсуждает возможность введения ограничений на продажи продвинутых чипов для искусственного интеллекта (ИИ) от компаний Nvidia и других американских производителей в определенные страны. Это шаг, направленный на усиление национальной безопасности, который может ограничить возможности искусственного интеллекта в ряде государств.
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Согласно источникам, в основном обсуждаются страны Персидского залива, где наблюдается растущий интерес к центрам обработки данных и наличии финансов для их создания. Новый подход подразумевает установление лимитов на экспортные лицензии, чтобы обеспечить безопасность при разработке технологий ИИ.
На данный момент обсуждения находятся на ранних стадиях. Ранее были объявлены новые правила для упрощения лицензирования поставок чипов в такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.