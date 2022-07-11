Не только в России: тысячи сотрудников Oracle было уволено по всему миру

И вот, благодаря нашим коллегам из The Information в Сети появилась информация, что сокращение рабочих мест коснётся не только сотрудников из России, но также из США и Европы.

Причём в группе риска в том числе и те, кто занимается маркетингом программных приложений, а также специалисты по автоматизации обслуживания клиентов и функций электронной коммерции.

Сообщается, что как минимум первая волна увольнений намечена уже на август 2022 года. Перераспределение расходов вызвано желанием Oracle инвестировать в свой облачный сервис для обслуживания TikTok.

Напомним также, что в июне Oracle завершила крупнейшее в истории приобретение компании Cerner. За неё было отдано 28,3 млрд долларов.