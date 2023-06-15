Не тут-то было: американский суд отказался замораживать активы криптобиржи по просьбе государства

SEC заявила, что блокировка всех активов Binance в США — необходимая мера для защиты средств клиентов компании. Сумма, которая фигурирует в иске, — $2,2 млрд.

В свою очередь, Binance заявила о том, что подобная блокировка является, по сути, «смертным приговором» для биржи. В итоге суд встал на сторону Binance.