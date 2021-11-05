Не успели. США перенесла сроки перевооружения новыми ракетами

Изначальный план предполагал начало работ над проектом в 2022 году. Таким образом, три корабля с гиперзвуковыми ракетами планировали передать флоту в 2025 финансовом году.



Однако, бюджетный запрос ВМС США, сообщает о переносе начала работ. Это значит, что перевооружение кораблей начнут лишь в 2024 году, а в конце 2025-го американский флот может получить первый Zumwalt с гиперзвуковыми ракетами.



Каждый корабль получит 12 пусковых установок для запуска гиперзвуковых ракет Intermediate-Range Conventional Prompt Strike. Эти ракеты считаются аналогом гиперзвукового комплекса Long Range Hypersonic Weapon “Dark Eagle”.



Ракеты заменят артиллерийские установки калибра 155. После переоснащения эсминцы Zumwalt объединят в экспериментальное соединение ВМС США под названием Surface Developmental Squadron One.