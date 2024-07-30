Не успевают: Apple перенесла запуск фирменного ИИ ближе к октябрю

Теперь эти функции появятся ближе к октябрю, а не с первыми релизами iOS 18 и iPadOS 18 в сентябре.

Компания стремится тщательно протестировать Apple Intelligence, чтобы избежать проблем с его запуском.

Первая волна тестирования начнется уже на этой неделе с бета-версий iOS 18.1 и iPadOS 18.1, что нетипично для Apple, так как обычно компания выпускает предварительные обновления ближе к официальному запуску.

Apple Intelligence включает функции приоритизации уведомлений, создания сводок веб-страниц и голосовых заметок, улучшения написания текстов, а также обновления Siri и интеграции с ChatGPT от OpenAI.

Однако, даже при запуске в октябре, некоторые важные функции, такие как использование данных на устройстве для обработки запросов Siri, будут недоступны.

Планируется, что полная интеграция Apple Intelligence будет завершена к концу 2024 года и продолжится в 2025-м.

Новые функции ИИ будут доступны только для iPhone 15 Pro и будущей линии iPhone 16, что должно стимулировать продажи новых моделей.