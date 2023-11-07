Не устанавливайте свежее обновление для часов Apple Watch — оно «ломает» их автономность

Эта неприятность затронула многих владельцев часов, включая новейшие модели, такие как Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2, а также более старые, например, Apple Watch Series 4.

По сообщениям пользователей, после установки обновления их часы начали терять заряд с аномальной скоростью. Один из владельцев Apple Watch Series 9 заявил, что его устройство разрядилось с 100% до 0 всего за три часа, а другой пользователь отметил, что заряд его Apple Watch Series 7 упал на 25% всего за полчаса.

Apple подтвердила существование проблемы и сообщила, что решение будет представлено в ближайшем обновлении программного обеспечения.

Однако конкретные сроки выпуска патча пока не объявлены. В свете этих событий пользователям рекомендуется отложить установку свежего обновления, чтобы избежать возможных неудобств с автономностью своих устройств.