Наука и технологии
15:57, 10 марта 2023
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Не верьте слухам о возобновлении выдачи 10-летних загранпаспортов. Их официально опровергли

О возобновлении выдачи этих документов отдельно сообщит МВД

В начале февраля «Госуслуги» приостановили приём заявлений на получение 10-летнего биометрического загранпаспорта в силу высокой востребованности этих документов.

Не верьте слухам о возобновлении выдачи 10-летних загранпаспортов. Их официально опровергли

Фото: Murman.tv

Но на днях в интернете появилась информация о возобновлении выдачи загранпаспортов нового поколения. В частности, об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В свою очередь, на официальном сайте государственного предприятия «Гознак», ответственного за производство и персонализацию загранпаспортов, появилось опровержение. К тому же о возобновлении выдачи МВД сообщит отдельно.

В настоящее время Гознак занимается изготовлением и персонализацией заграничных паспортов с электронным носителем информации по полученным ранее заявкам. При этом говорить о ритмичности поставок комплектующих и, соответственно, производства таких паспортов в обычном режиме пока преждевременно. О возобновлении приёма заявок на получение заграничных паспортов нового поколения сообщит МВД России.

Гознак
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