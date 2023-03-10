Не верьте слухам о возобновлении выдачи 10-летних загранпаспортов. Их официально опровергли

Но на днях в интернете появилась информация о возобновлении выдачи загранпаспортов нового поколения. В частности, об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В свою очередь, на официальном сайте государственного предприятия «Гознак», ответственного за производство и персонализацию загранпаспортов, появилось опровержение. К тому же о возобновлении выдачи МВД сообщит отдельно.