Не верьте слухам о возобновлении выдачи 10-летних загранпаспортов. Их официально опровергли

Не верьте слухам о возобновлении выдачи 10-летних загранпаспортов. Их официально опроверглиО возобновлении выдачи этих документов отдельно сообщит МВД
В начале февраля «Госуслуги» приостановили приём заявлений на получение 10-летнего биометрического загранпаспорта в силу высокой востребованности этих документов.
Фото: Murman.tv
Но на днях в интернете появилась информация о возобновлении выдачи загранпаспортов нового поколения. В частности, об этом сообщил Telegram-канал Baza.
В свою очередь, на официальном сайте государственного предприятия «Гознак», ответственного за производство и персонализацию загранпаспортов, появилось опровержение. К тому же о возобновлении выдачи МВД сообщит отдельно.
В настоящее время Гознак занимается изготовлением и персонализацией заграничных паспортов с электронным носителем информации по полученным ранее заявкам. При этом говорить о ритмичности поставок комплектующих и, соответственно, производства таких паспортов в обычном режиме пока преждевременно. О возобновлении приёма заявок на получение заграничных паспортов нового поколения сообщит МВД России.