Не весело: эксперты не могут ответить, восстановятся ли полностью обоняние и вкус после коронавируса

По её словам, проблемы с обонянием или вкусом наблюдались ещё до пандемии у 1,5% населения. И чем человек старше, тем ситуация усугубляется: после 50 лет проблемы с обонянием или вкусом наблюдаются у 50% пациентов, после 80 лет — у 80%. И если такая предрасположенность есть, то подобные проявления могут наблюдаться «неопределённо долго».

При этом постковидный синдром выявляется не только у старшего поколения, но и у молодёжи. В среднем это каждый восьмой взрослый. Как отмечается, ковидный синдром чаще обнаруживают у тех, кто перенёс болезнь тяжелее, но регистрируют и у тех, кто перенёс в лёгкой форме.

Пшеничная подчеркнула, что трудно ответить, восстановятся ли обоняние или вкус у людей, перенёсших ковид. Эти нарушения могут наблюдаться в течение двух лет после выздоровления.

«В отдельных случаях при постковидном синдроме наблюдаются признаки поражения сердечно-сосудистой системы, почек, метаболические нарушения. У некоторых пациентов стойкая потеря вкуса и запаха отмечается уже на протяжении двух лет», — рассказала эксперт. Также она добавила, что могут быть и такие симптомы: повышенная утомляемость и сонливость.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.