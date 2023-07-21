«Не время для игр»: в России резко перестали быть нужны разработчики игр

В первой половине 2023 года количество вакансий для разработчиков видеоигр в России снизилось на 38%. СМИ сообщают о таких данных, опираясь на информацию сервиса поиска работы HH.ru.

На данный момент на этом сайте опубликовано около 4,3 тыс. вакансий для разработчиков видеоигр. Из них около 3,1 тыс. предложений относятся к российским компаниям, а около 1,2 тыс. — к международным. Доля последних увеличилась на 1% за год.

По данным HH.ru, игровая индустрия является одной из самых конкурентных областей в IT-сфере России. В среднем на одну вакансию разработчика приходится в среднем 46 резюме.

Эксперты связывают данную ситуацию с потрясениями, произошедшими в 2022 году. Они отмечают, что индустрия постепенно восстанавливается после резкого ухода международных компаний из России в связи с санкциями. Тем не менее, некоторые компании, ранее не участвовавшие в крупных проектах, все ещё находятся в нестабильной позиции на рынке, что приводит к сокращению числа вакансий. Это подтверждается и словами Анны Посаженниковой, директора по персоналу группы компаний Lesta Games.