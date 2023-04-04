Не всё гладко: Германия может запретить нейросеть ChatGPT

22:22, 04 апреля 2023
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Не всё гладко: Германия может запретить нейросеть ChatGPTСтрана взяла пример с Италии
Национальный регулятор по защите персональных данных Германии может заблокировать в стране работу основанного на нейросети GPT американского чат-бота ChatGPT.
Фото: Economictimes.indiatimes.com
Примером послужил прецедент в Италии: в стране запретили работу ИИ бота из-за нарушения законов Евросоюза в сфере защиты конфиденциальных данных пользователей. Об этом агентству Reuters сообщил главный специалист по защите персональных данных жителей Германии Ульрих Кербер.
По его словам, он изучает все ситуации, связанные с работой ChatGPT, в целях безопасности и защиты персональных данных граждан.
Источник:Reuters
Автор:Андрей КадуковТеги: