Наука и технологии
22:22, 04 апреля 2023
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Не всё гладко: Германия может запретить нейросеть ChatGPT

Страна взяла пример с Италии

Национальный регулятор по защите персональных данных Германии может заблокировать в стране работу основанного на нейросети GPT американского чат-бота ChatGPT.

Не всё гладко: Германия может запретить нейросеть ChatGPT

Фото: Economictimes.indiatimes.com

Примером послужил прецедент в Италии: в стране запретили работу ИИ бота из-за нарушения законов Евросоюза в сфере защиты конфиденциальных данных пользователей. Об этом агентству Reuters сообщил главный специалист по защите персональных данных жителей Германии Ульрих Кербер.

По его словам, он изучает все ситуации, связанные с работой ChatGPT, в целях безопасности и защиты персональных данных граждан.

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