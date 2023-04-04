Не всё гладко: Германия может запретить нейросеть ChatGPT

Примером послужил прецедент в Италии: в стране запретили работу ИИ бота из-за нарушения законов Евросоюза в сфере защиты конфиденциальных данных пользователей. Об этом агентству Reuters сообщил главный специалист по защите персональных данных жителей Германии Ульрих Кербер.

По его словам, он изучает все ситуации, связанные с работой ChatGPT, в целях безопасности и защиты персональных данных граждан.