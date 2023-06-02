«Не занимай телефон»: Билайн запретил говорить по мобильнику дольше 30 минут

Оператор связи «Билайн» в Москве ограничил максимальную длительность звонка с часа до 30 минут. Это ограничение уже было введено в некоторых других регионах. Представитель компании подтвердил информацию об этом ограничении. Цель такой меры — предотвратить лишние расходы на долго продолжающиеся звонки, которые по каким-то причинам не были прерваны. Согласно статистике оператора, только 0,6% абонентов регулярно совершают звонки продолжительностью 30 минут и более.

Такое ограничение длительности звонков существует и у других операторов. Например, в сети «Мегафон» звонок может длиться максимум 45 минут. Ограничение в 30 минут действует при звонках на сети других операторов через Tele2. Эти меры вводятся для защиты абонентов от необходимости оплачивать непрерывные звонки, которые случайно не были завершены. Некоторые эксперты также указывают на необходимость защиты сети от перегрузок и экономии ресурсов.

Однако, основной причиной таких ограничений является не только забота об абонентах, но и потребность операторов в предотвращении излишней нагрузки на сеть. Особенно это актуально, если у оператора есть тарифы с неограниченными внутрисетевыми вызовами. Продолжительные звонки, хотя и составляют небольшую долю от общего числа, все же оказывают нагрузку на сеть. Операторам также важно обезопасить свою сеть, особенно в свете перевода частотных ресурсов на современные стандарты связи.

Таким образом, ограничение длительности звонков является мерой, направленной на сокращение затрат и обеспечение эффективного использования ресурсов сети. В то же время, оно вызывает разнообразные мнения среди абонентов и экспертов относительно необходимости и эффективности таких ограничений.