Не живой и не мертвый: ученые обнаружили третье состояние клеток

Не живой и не мертвый: ученые обнаружили третье состояние клетокМагия вне Хогвартса
Открытие было сделано биологами Питером Ноблом и Алексом Позитковым и опубликовано в журнале Physiology. По их словам, этот «третий» тип существования клеток полностью меняет наше понимание клеточного поведения.
Необычность состоит в том, что биологи смогли создавать новые организмы, используя клетки как живых, так и мертвых организмов.
Эти, так называемые биоботы, могут не только менять свою структуру, но и выполнять неожиданные задачи, такие как восстановление поврежденных нервных клеток.
По аналогии с тем, как гусеницы превращаются в бабочек, биоботы демонстрируют радикальные изменения, но, в отличие от естественных процессов, они могут действовать за пределами первоначального «программирования».
Эта находка открывает перспективы для создания биороботов и ксеноботов, которые способны решать задачи, неожиданные даже для их создателей.