Не живой и не мертвый: ученые обнаружили третье состояние клеток

Открытие было сделано биологами Питером Ноблом и Алексом Позитковым и опубликовано в журнале Physiology. По их словам, этот «третий» тип существования клеток полностью меняет наше понимание клеточного поведения.

Необычность состоит в том, что биологи смогли создавать новые организмы, используя клетки как живых, так и мертвых организмов.

Эти, так называемые биоботы, могут не только менять свою структуру, но и выполнять неожиданные задачи, такие как восстановление поврежденных нервных клеток.