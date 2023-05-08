Не знаете, куда деть деньги? В 2025 году стартуют полёты на стратосферу на воздушном шаре

Не знаете, куда деть деньги? В 2025 году стартуют полёты на стратосферу на воздушном шареЦены, конечно, впечатляют
Французская компания Zephalto вступила в партнёрство с местным Национальным центром космических исследований. Их общей целью станет отправка туристов в герметичных капсулах на высоту 25 км в стратосферу при помощи надувных шаров.
Предполагается, что первые полёты начнутся уже в 2025 году. На сайте компании даже стартовали предварительные заказы.
Шары смогут вместить шесть пассажиров и двух пилотов, отправляясь с территории французского космопорта. В будущем компания хочет запускать полёты со всех населённых континентов.
Стоит, правда, понимать, что услуга не из дешёвых — стоимость такого путешествия составит около $132 тыс на человека.
В полёте туристам будут подаваться изысканные блюда, а также предоставлен доступ к Wi-Fi. Дизайн капсул разрабатывается в минималистичном стиле, чтобы не отвлекать от потрясающих видов за иллюминатором.
Общее время полёта составит около шести часов, из которых полтора часа займут взлёт и посадка, а на максимальной высоте путешественники проведут около трёх часов.