Не знаете, куда деть деньги? В 2025 году стартуют полёты на стратосферу на воздушном шаре

Предполагается, что первые полёты начнутся уже в 2025 году. На сайте компании даже стартовали предварительные заказы.

Шары смогут вместить шесть пассажиров и двух пилотов, отправляясь с территории французского космопорта. В будущем компания хочет запускать полёты со всех населённых континентов.

Стоит, правда, понимать, что услуга не из дешёвых — стоимость такого путешествия составит около $132 тыс на человека.

В полёте туристам будут подаваться изысканные блюда, а также предоставлен доступ к Wi-Fi. Дизайн капсул разрабатывается в минималистичном стиле, чтобы не отвлекать от потрясающих видов за иллюминатором.

Общее время полёта составит около шести часов, из которых полтора часа займут взлёт и посадка, а на максимальной высоте путешественники проведут около трёх часов.