Не зря перенесли старт: на российской станции «Луна-25» обнаружили проблему

По данным ТАСС, речь в данном случае идёт о доплеровском измерителе скорости и дальности (ДИСД-ЛР). Об этом агентству рассказали представители госкорпорации Роскосмос, которая и ответственна за будущую лунную миссию.

О неисправности стало известно в рамках тестового запуска, когда устройство не смогло показать верные данные.

Что интересно, инженеры даже не рассматривают вариант изготовления нового прибора взамен существующего. Связано это с тем, что «Луна-25» и без того выбивается из первоначального графика.

Напомним, что изначально станция «Луна-25», предназначенная для изучения поверхности Луны в околополярной области, должна была отправиться на естественный спутник Земли ещё в октябре 2021 года. Но из-за необходимости провести ряд дополнительных проверок, миссию перенесли на 2022-й.