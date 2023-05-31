Неандертальцы освоили химию раньше Homo sapiens

Они разработали метод ступенчатой дистилляции с ограничением кислорода и подземным нагревом, чтобы получить клей. Он использовался для соединения камня с костью и деревом в инструментах и оружии неандертальцев.

Учёные проанализировали химические остатки, найденные на древних инструментах неандертальцев, и сравнили их с воспроизведенными составами клея из берёзового сока.

Они использовали инфракрасную спектроскопию, газовую хроматографию и микрокомпьютерную томографию. Результаты показали, что производство такого клея требовало сложного метода, который не мог быть случайным, и указывает на развитые когнитивные способности неандертальцев.

Это открытие подчёркивает, что неандертальцы обладали продвинутыми технологическими навыками и представляли собой более развитое общество, чем ранее считалось.

Оно также вызывает сомнения в представлении, что интеллект является исключительной чертой Homo sapiens. Многие технологические новшества, ранее считавшиеся изобретениями Homo sapiens, уже использовались неандертальцами.