Неанонсированная зарядка Xiaomi с рекордной мощностью в 120 Вт "засветилась" на видео

Так, в интернете было опубликовано видео, в котором неизвестный держит в руках зарядное устройство Xiaomi MDY-12-ED. Его максимальная мощность составляет 120 Вт (при напряжении 20 В), а сила тока блока находится на уровне в 6 А. Но что не менее интересно, девайс также способен работать и на крайне минимальных мощностях, а именно 15 Вт.

Учитывая, что анонсированная в прошлом году 100-ваттная зарядка компании была способна зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч всего за 17 минут, можно только предполагать, на что будет способен новый “монстр”. Напомним, что уже совсем скоро, 11 июня, состоится мероприятие, на котором Xiaomi представит свой новый ноутбук. Судя по всему, зарядка на 120 Вт сможет заряжать не только смартфоны, но также и ноутбуки компании.