Небо Москвы защитит новейший ракетный комплекс С-500 «Прометей»

По данным ТАСС, первый бригадный комплект поступил в войска 15-й армии особого назначения Воздушно-космических сил (ВКС) России. Именно она на данный момент несёт боевое дежурство по охране и обороне воздушно-космического пространства над Москвой.

При этом вторая бригада должна взяться за защиту неба столицы в первой половине 2022 года. По информации источника агентства, «речь идёт о многолетнем контракте».

Напомним, что ранее вице-премьер российского правительства Юрий Борисов заявил об успешном завершении государственных испытаний ЗРС С-500 «Прометей».