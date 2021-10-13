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Небо Москвы защитит новейший ракетный комплекс С-500 «Прометей»Речь идёт о многолетнем контракте
В сети появилась информация о том, что на защиту неба Москвы встанет отечественный ракетный комплекс С-500 «Прометей». Помимо этого, первая бригада ЗРС займётся обеспечением безопасности воздушного пространства и Центрального промышленного района.
По данным ТАСС, первый бригадный комплект поступил в войска 15-й армии особого назначения Воздушно-космических сил (ВКС) России. Именно она на данный момент несёт боевое дежурство по охране и обороне воздушно-космического пространства над Москвой.
При этом вторая бригада должна взяться за защиту неба столицы в первой половине 2022 года. По информации источника агентства, «речь идёт о многолетнем контракте».
Напомним, что ранее вице-премьер российского правительства Юрий Борисов заявил об успешном завершении государственных испытаний ЗРС С-500 «Прометей».