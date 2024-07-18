Небольшие российские бренды переходят в онлайн

С начала 2024 года в России значительно увеличилось количество интернет-магазинов, которые принадлежат брендам с ежемесячным оборотом до миллиона рублей, сообщили аналитики сервиса «ЮKassa». Оборот этих магазинов вырос на 73%, число совершенных покупок почти на 60%, а количество покупателей увеличилось на 41%.

Кроме того, стало больше площадок с ежемесячным оборотом от 1 до 15 миллионов рублей. Их количество увеличилось на 21%, общий оборот возрос на 33%, а число покупок на 21%. Отмечается, что площадки с оборотом от 15 миллионов рублей в месяц также показали рост. За первое полугодие их число выросло на 19%, оборот увеличился на 17%, количество покупок на 19%, а число покупателей на 10%.

Дмитрий Кармишин, коммерческий директор «ЮMoney», отметил, что несмотря на то, что маркетплейсы по-прежнему являются лидерами рынка, их рост снижается по сравнению с прошлыми годами. Потребители все чаще ценят персонализированный подход, что стимулирует новые бренды инвестировать в развитие собственных онлайн-площадок.