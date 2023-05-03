Недалеко от города Дилдо обнаружили айсберг в форме пениса

Айсберг представлял собой колонну с куполообразной головой, окруженную двумя овальными ледяными плотами. Претти сделал несколько снимков с помощью дрона недалеко от соседнего города Харбор-Грейс. Местные жители прозвали его «Дик-берг».

Фотограф поделился своими снимками в Интернете, что вызвало массовое обсуждение и множество комментариев. По словам Претти, он хоть и ожидал интереса, но не думал, что будет настолько много реакций.

К сожалению, необычный айсберг оказался недолговечным и рухнул на следующий день после «фотосессии». На данный момент в провинциях Ньюфаундленд и Лабрадор проходит сезон айсбергов. Официально сообщается о более чем 200 ледяных гигантах, плавающих у берегов этих провинций.