Недалеко от Солнца нашли похожую на Землю планету, потенциально пригодную для жизни

Это достаточно близко, если сравнивать с бескрайним космическим пространством. Планета называется LP 791-18 d и вращается вокруг маленькой красной звезды, на которой множество активных вулканов.

Вулканы важны, потому что они могут помочь создать атмосферу и условия для возникновения жизни. Всё это делает планету LP 791-18 d очень интересной для нас.

Планету обнаружили с помощью космического телескопа TESS. Учёные заметили, что свет от звезды иногда меняется и становится темнее.

Это происходит, когда планета проходит между звездой и телескопом. Данный процесс называется «транзитом».

Отметим, что LP 791-18 d — это уже третья планета, которую исследователи нашли вращающейся вокруг этой звезды. Причём две из них, LP 791-18 c и LP 791-18 d, пролетают очень близко друг от друга.